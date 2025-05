Nuovo maxi ospedale a Pesaro Acquaroli | Sarà un’eccellenza a livello nazionale

Il nuovo maxi ospedale di Pesaro, inaugurato il 14 maggio 2025, rappresenta un'eccezionale evoluzione nel panorama sanitario nazionale. Con un investimento di 204 milioni di euro e 382 posti letto, espandibili a 460 in situazioni di emergenza, diventerà la più grande infrastruttura pubblica realizzata nelle Marche, garantendo servizi all'avanguardia per la comunità.

Pesaro, 14 maggio 2025 – Un investimento di 204 milioni di euro e 382 posti letto previsti, con la possibilità di arrivare fino a 460 in situazioni di emergenza: l ’ospedale di Pesaro “sarà la più grande opera pubblica mai realizzata nella storia della Regione Marche nel settore della sanità”. A parlare così è il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante l’incontro di presentazione del progetto dedicato al comparto sanitario pesarese. La presentazione del progetto nuovo ospedale di Pesaro, a Muraglia “Dopo la presentazione del progetto alla città, abbiamo voluto dedicare un incontro agli operatori e al comparto sanitario per presentare il progetto dell’Ospedale di Pesaro a chi per primo vi lavorerà quotidianamente – ha spiegato Acquaroli –. Pesaro attende da decenni la realizzazione di questa struttura che oggi finalmente è avviata. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it