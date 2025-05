Nuovo Hospice Pediatrico a Padova presentato il progetto

È stato presentato il progetto del nuovo hospice pediatrico di Padova, che dal 2008 rappresenta un importante riferimento per le cure palliative nel Triveneto. Con l'ampliamento da 4 a 12 posti letto, la struttura offrirà una moderna e ampia gamma di servizi, sia interni che sul territorio, per supportare le famiglie e i piccoli pazienti.

L’Hospice pediatrico di Padova, dal 2008 punto di riferimento per le cure palliative non solo a livello regionale ma per tutto il Triveneto, si amplia, passa da 4 a 12 posti letto e avrà una struttura grande e moderna, capace di erogare svariati servizi, sia interni che sul territorio a supporto. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Nuovo Hospice Pediatrico a Padova, presentato il progetto

