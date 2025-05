Nuovo fronte freddo in arrivo su novarese e Vco | previsti rovesci e temperature in calo

Un nuovo fronte freddo sta per colpire il novarese e il VCO, portando con sé rovesci e un abbassamento delle temperature. Secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3B Meteo, tra giovedì e venerdì, il fronte freddo proveniente dal Nord Europa attraverserà la Val Padana, interessando anche il Piemonte.

Piove ancora, e tornano a scendere le temperature, su novarese e Vco. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa risalirà la Val Padana da est ad ovest tra giovedì e venerdì, raggiungendo anche il Piemonte. Sulla. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Nuovo fronte freddo in arrivo su novarese e Vco: previsti rovesci e temperature in calo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fronte freddo in arrivo lunedì, seguirà ancora tempo instabile

Secondo informazione.it: Se è vero che il tempo sta andando verso un graduale miglioramento, la settimana in arrivo promette però più di qualche sorpresa nel segno dell’instabilità, soprattutto sulle regioni ...

Meteo Texas: in arrivo temporali violenti e grandine

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Piccoli brividi: freddo e vento in arrivo

Da informazione.it: Poi in arrivo aria fredda di origine ... 5 aprile 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. (MeteoWeb) Il fronte freddo che sul finire della settimana irromperà in Italia dal Nord Europa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Freddo in arrivo: come proteggersi anche attraverso le persiane

Il freddo quest'anno ha anticipato i tempi ed è previsto un inverno con temperature rigide: è meglio prepararsi in tempo.