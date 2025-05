L'Inter si prepara a un colpo di scena sul mercato estivo, puntando a un nuovo bomber che stuzzica anche il Milan. Con l'intento di rinforzare il proprio attacco, il club nerazzurro ha già avviato le trattative per portare a Milano un giocatore molto ambito, dimostrando chiaramente le proprie ambizioni.

L’Inter provvederà a rafforzare il proprio attacco durante l’estate. Nel mirino è finito un giocatore molto ambito anche dal Milan. Ha le idee chiare, l’Inter, in merito alle operazioni in entrata da concretizzare in estate. Il club, infatti, da ormai diversi giorni ha cominciato a lavorare al fine di risolvere le principali criticità emerse negli ultimi mesi: a centrocampo, ad esempio, la priorità consisterà nel prendere un elemento di qualità capace di far rifiatare il 36enne Henrikh Mkhitaryan mentre in attacco arriverà un centravanti capace di fornire maggiori garanzie rispetto a Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Nuovo bomber Inter, colpo di scena: arriva il sogno del Milan (LaPresse) TvPlay.it Per rafforzare la rosa la dirigenza coordinata dal presidente Giuseppe Marotta, seguendo le linee guida fornite da Oaktree, ha messo nel mirino giovani talenti dotati di ancora ampi margini di crescita e rivendibili in futuro. 🔗Leggi su Tvplay.it