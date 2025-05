Nuovo appuntamento con il forum partecipativo sul Piano urbanistico generale

Giovedì 15 maggio, dalle ore 9, il Palazzo della Cultura ospiterà il secondo forum partecipativo sul Piano Urbanistico Generale (PUG). Invitati a partecipare tutti i cittadini, per discutere insieme di aree dismesse, rigenerazione urbana e recupero degli spazi abbandonati. Un'opportunità per contribuire attivamente al futuro della nostra città!

Giovedì 15 maggio, a partire dalle ore 9, nel Palazzo della Cultura, avrà luogo il secondo forum dedicato al nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), aperto a tutta la cittadinanza. Temi del confronto saranno le aree dismesse, i vuoti e la rigenerazione urbana, il recupero degli spazi abbandonati.

