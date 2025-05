Nuovi sponsor Juve | da Jeep a Visit Detroit quanto incasseranno i bianconeri con gli accordi fino al 2028 L’analisi

La Juventus si prepara a un importante rinnovamento nel settore sponsorship, passando da Jeep a Visit Detroit. L'analisi di JuventuNews24 esplora quanto incasserà la Vecchia Signora attraverso questi accordi fino al 2028, offrendo uno spaccato delle nuove opportunità commerciali per il club bianconero. Scopriamo i dettagli e le implicazioni di queste nuove partnership.

Nuovi sponsor Juve: da Jeep a Visit Detroit, quanto incasseranno i bianconeri con gli accordi fino al 2028. L’analisi sulla Vecchia Signora. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione sponsor per quanto riguarda la Juventus, dopo che nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda Jeep e Visit Detroit. Entrambi saranno front-of-shirt sponsor e consentiranno al club di guadagnare 100 milioni di euro fino al 2028: Visit Detroit sarà il Principal Destination Partner, mentre Jeep l’unico main per le competizioni europee dove non è prevista la disponibilità di doppia esposizione di loghi. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovi sponsor Juve: da Jeep a Visit Detroit, quanto incasseranno i bianconeri con gli accordi fino al 2028. L’analisi

