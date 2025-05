Nuovi collegamenti in nave tra Trieste Slovenia e Croazia

Buone notizie per gli amanti del mare croato! Dopo un anno di interruzioni e una gara andata deserta, la Regione Friuli Venezia Giulia ha riattivato i collegamenti marittimi tra Trieste, Slovenia e Croazia. Questa iniziativa offre nuove opportunità per esplorare le splendide coste e le meraviglie naturali della regione, rendendo più accessibili le meraviglie del Mediterraneo.

