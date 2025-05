Nuovi Codici ATECO 2025 Inps | come avviene l’assegnazione codice agli iscritti Le FAQ utili

A partire dal 1° aprile 2025, l'INPS introdurrà i nuovi codici ATECO 2025, aggiornando la precedente classificazione del 2007. Questo cambiamento mira a migliorare l'identificazione delle attività economiche per i datori di lavoro con dipendenti. In questo articolo, esploreremo l'assegnazione dei codici agli iscritti e forniremo risposte alle FAQ più utili.

A partire dal 1° aprile 2025, l’Inps ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche indicate nei nuovi codice ATECO 2025, in sostituzione della precedente ATECO 2007, per identificare correttamente le attività economiche esercitate dai datori di lavoro con dipendenti. La novità si applica immediatamente ai nuovi iscritti, mentre per le aziende già iscritte a questa data è stato avviata una conversione progressiva dei codici, basato sui dati anagrafici aziendali già presenti. Con il Messaggio INPS n. 1471 del 13 maggio 2025, l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti in merito all’attribuzione automatica dei nuovi codici ATECO 2025 alle matricole aziendali già attive. Dopo l’avvio del processo dal 1° aprile 2025, come previsto dalla Circolare n. 712025, l’INPS ha iniziato a inviare le prime PEC contenenti i provvedimenti di conversione del codice ATECO. 🔗Leggi su Leggioggi.it