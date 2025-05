Nuove Acque cerca personale

Nuove Acque, gestore del servizio idrico integrato dell'Alto Valdarno con sede ad Arezzo, sta cercando nuovi talenti. Sono state indette due selezioni pubbliche per titoli ed esami per formare graduatorie da cui attingere per future assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Tra le figure richieste, un addetto…

Nuove Acque, gestore del servizio idrico integrato dell'Alto Valdarno con sede ad Arezzo, ha indetto due selezioni pubbliche per titoli ed esami finalizzate alla formazione di graduatorie da cui attingere per future assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno. Le figure richieste sono: un addetto tecnico di laboratorio (inquadramento al 4° livello del CCNL settore Gas-Acqua) e un addetto operativo reti idriche e fognarie (operaio, 2° livello CCNL settore Gas-Acqua). Per entrambe le posizioni è prevista una riserva di posto a favore dei candidati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 18, comma 2 della legge 68 del 12 marzo 1999, ovvero orfani o coniugi superstiti per cause di servizio, di guerra o infortunio sul lavoro. Le selezioni rientrano nel piano di rafforzamento dell'organico aziendale e offrono un'opportunità concreta di inserimento stabile in una realtà strategica per il territorio, impegnata nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

