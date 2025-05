nuova sede per la protezione civile stanziati quasi quattro milioni

Il Gruppo volontari della Protezione civile di Udine festeggia un'importante conquista: è stata stanziata una somma di quasi quattro milioni di euro per la costruzione di una nuova sede. L'edificio, che sorgerà su un'area di oltre dodicimila metri quadrati, rappresenta un passo significativo per potenziare le attività e i servizi della protezione civile nel territorio.

