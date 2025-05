nuova scossa nei campi flegrei magnitudo 3 1 avvertita tra pozzuoli e napoli

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito i Campi Flegrei, avvertita tra Pozzuoli e Napoli. L'evento sismico, registrato alle 14:23 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, riaccende l'attenzione sulla continua attività vulcanica della zona, dopo un periodo di tregua. La sicurezza della popolazione rimane una priorità.

NAPOLI, 14 MAGGIO – Dopo alcune ore di tregua, una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare la terra nei Campi Flegrei. Alle 14:23 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un evento sismico di magnitudo 3.1, con epicentro localizzato nell’area vulcanica compresa tra Pozzuoli e la Solfatara. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare nei comuni flegrei e in diversi quartieri della città di Napoli, suscitando preoccupazione tra i residenti già provati dalla sequenza sismica delle ultime settimane. Non risultano al momento danni a persone o cose, ma molti cittadini sono scesi in strada per la paura. Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione attraverso i Centri Operativi Comunali e l’Osservatorio Vesuviano. Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma lo stato di attenzione per il fenomeno del bradisismo, in costante evoluzione nell’area flegrea. 🔗Leggi su Primacampania.it