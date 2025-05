Nuova maglia Juventus | ecco come e dove acquistare l’home kit della stagione 2025 26 Tutte le info e i dettagli

Scopri tutto sulla nuova maglia home della Juventus per la stagione 2025/26! In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie su come e dove acquistare il nuovo kit, lanciato ufficialmente oggi, mercoledì 14 maggio 2025. Non perdere l'occasione di indossare i colori bianconeri con stile!

Nuova maglia Juventus: ecco come e dove acquistare l’home kit della stagione 202526. Tutti i dettagli e le informazioni necessarie. Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, la Juve ha lanciato ufficialmente il suo nuovo home kit per la stagione 2025-26. Un kit accolto come al solito con grande passione dai tifosi bianconeri. La nuova maglia è già disponibile nello store bianconero. Come rivelato dal club nel comunicato ufficiale “la versione on field e quella per i tifosi sono disponibili da oggi negli Juventus Store di Torino, Milano e Roma e nell’ Online Store ufficiale “. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuova maglia Juventus: ecco come e dove acquistare l’home kit della stagione 2025/26. Tutte le info e i dettagli

Ne parlano su altre fonti

Ecco la nuova maglia della Juventus per la stagione 2025/26: sui social fa già discutere i tifosi | Foto

Da ilfattoquotidiano.it: Roma, 14 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 100 anni fa nacquero le catene alberghiere moderne, che hanno dominato il settore dei viaggi per quasi un secolo. Fino a quando, nel 2007, ai fondatori di A ...

Juventus, ecco la maglia per la stagione 2025/2026: cambia il disegno delle strisce bianconere, il ritorno del rosa

Scrive msn.com: Sono giornate di annunci importante per la Juventus che verrà. Ieri la notizia ufficiale dell`accordo siglato con Jeep e Visit Detroit fino al 30 giugno 2028, oggi.

Juve, la nuova maglia è rivoluzionaria: “Omaggio alla nostra gloriosa storia”

Si legge su tuttosport.com: Il kit presenta una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce bianconere, rifinite con accenti rosa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tour de France - Vauquelin vince seconda tappa e Pogacar nuova maglia gialla

Il francese dell'Arkéa-B&B Hotels si impone in solitaria con 36 di vantaggio sul norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).