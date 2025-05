Nuova maglia Juve Yildiz non sta nella pelle | dopo aver indossato la nuova casacca lancia un messaggio social che gasa i tifosi

Yildiz è entusiasta della nuova maglia della Juventus! Dopo averla indossata, il giovane talento ha condiviso un messaggio sui social che ha infiammato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri. Questa nuova divisa, presentata ufficialmente per la stagione 2025-26, promette di diventare un simbolo di passione e orgoglio per la squadra.

Nuova maglia Juve, Yildiz è entusiasta per l'uscita della nuova casacca: il messaggio social gasa tutti i tifosi bianconeri!. In mattinata la Juventus ha lanciato ufficialmente la sua nuova divisa per la stagione 2025-26, una maglia che farà il suo debutto ufficiale nella sfida di domenica all'Allianz Stadium contro l' Udinese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildizofficial) La nuova casacca home è stata indossata anche da Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero ha voluto celebrare il lancio di questa nuova maglia con un messaggio sui social che gasa i tifosi: « Quando la passione incontra la concentrazione ».