Nuova maglia Juve: la divisa Home per la prossima stagione già in vendita – FOTO e VIDEO. (Andrea Bargione inviato a Torino) – Allo Juventus store di via Garibaldi è già in vendita la nuova maglia della Juve per la stagione 2025-2026, ufficializzata questa mattina dal club bianconero. La divisa Home per la nuova stagione ha già attratto molti tifosi, in attesa di conoscere la nuova squadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Ecco le immagini dallo store ufficiale. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com