Nuova circonvallazione di Santa Giustina Anas pubblica l' avviso per l’approvazione del progetto

L'iter per la nuova circonvallazione di Santa Giustina avanza: Anas ha reso noto l'avviso per l'approvazione del progetto. Quest'opera strategica mira a migliorare la viabilità nel quadrante nord della città, facilitando gli spostamenti e contribuendo allo sviluppo infrastrutturale dell'area. Seguiranno ulteriori dettagli sul procedimento e sulle tempistiche dei lavori.

Prosegue l'iter legato all'avvio dei lavori per la nuova circonvallazione di Santa Giustina, l'opera in capo alla società Anas a servizio del quadrante nord della città. In questi giorni è stato pubblicato, da parte di Anas, l'avviso di "avvio del procedimento per l'approvazione del progetto e la.

Nuova circonvallazione di Santa Giustina: al via procedimento per l'approvazione

Circonvallazione di Santa Giustina: prosegue l’iter per la bretella cruciale per la viabilità

