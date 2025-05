Nuova campagna anti-sinciziale Ricoveri ridotti del 90 per cento

La nuova campagna antisinciziale ha registrato un straordinario successo, riducendo i ricoveri del 90% nei più piccoli. Il primario del San Luca, Angelina Vaccaro, conferma l'efficacia del programma. La Regione non si ferma e annuncia il proseguimento della campagna per i nati dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026, puntando a proteggere sempre di più i bambini.

La lotta al virus sinciziale nei più piccoli è stata un successo forse oltre ogni più rosea previsione, come confermato anche dal primario del San Luca Angelina Vaccaro. E così la Regione già rilancia per il prossimo autunno. “La campagna proseguirà, per tutti i nati dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026” annunciano infatti il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Il virus è responsabile nei bambini piccolissimi della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie e in particolare delle bronchioliti. Dal 2022 era stata avviata una immunizzazione per i bambini più fragili e prematuri. La disponibilità di un nuovo anticorpo monoclonale ha dato la possibilità di estendere l’opportunità ed offrire gratuitamente l’immunizzazione a tutti i nati dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025, indipendentemente dalla prematurità e dai fattori di rischio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova campagna anti-sinciziale. Ricoveri ridotti del 90 per cento

