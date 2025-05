Nuova archiviazione per l’omicidio Ilardo | rispetto i giudici ma faccio una riflessione

L'archiviazione del caso dell'omicidio Ilardo solleva importanti riflessioni. Pur rispettando le decisioni dei giudici, è fondamentale ricordare che il nostro Paese è fondato sullo Stato di diritto. Il dissenso rispetto alle sentenze rappresenta un elemento vivo della democrazia e invita a un confronto aperto sulle questioni di giustizia e verità.

Vorrei ricordare a me stesso e ad altri che per fortuna nel nostro Paese esiste lo Stato di diritto. Talvolta, le decisioni della magistratura non coincidono con le nostre aspettative e comunque il dissenso su certe decisioni rappresenta il sale della democrazia: dicasi lo stesso anche per le critiche che riguardano alcune sentenze. A Catania, nell’ambito dell’ omicidio di Luigi Ilardo, avvenuto a Catania il 10 maggio 1996, il gip accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso decreto di archiviazione: l’inchiesta era stata originata di seguito alla denuncia contro ignoti presentata alla Dda di Firenze, dal colonnello dei carabinieri Michele Riccio, e poi trasmessa a Catania per competenza territoriale. Occorre dire che è la seconda volta che un gip emette un decreto di archiviazione sul medesimo caso: la prima volta fu nel 2022 ed era indagato il generale dei carabinieri Mori, su denuncia di Pietro Riggio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it