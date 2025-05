Nuoto Paralimpico la 12enne Jasmine Belluso al primo posto nei campionati Italiani Giovanili

La giovane promessa del nuoto paralimpico, Jasmine Belluso, 12 anni, conquista il primo posto ai Campionati Italiani Giovanili. Studente della 3ª media dell'istituto Manzoni di Messina e tesserata per l’Associazione Peloritana “Onde Blu”, Jasmine ha brillato nel prestigioso evento svoltosi al Centro Federale di Ostia, dimostrando talento e determinazione.

La 12enne Jasmine Belluso, alunna della 3° media della Manzoni di Messina ed atleta dell'Associazione Peloritana "Onde Blu " si è classificata al 1° posto nei campionati Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico, che si sono svolti nei giorni scorsi presso il Centro Federale di Ostia (Roma).

Nuoto paralimpico: la 12enne messinese Jasmine Belluso prima ai campionati italiani

Già campionessa siciliana, alla sua prima partecipazione in una competizione nazionale, ha primeggiato nei 50 metri stile libero e nei 50 metri dorso

Nuoto paralimpico, Jasmine Belluso realizza i nuovi record italiani a Messina

Nuoto paralimpico, Jasmine Belluso realizza i nuovi record italiani a Messina

