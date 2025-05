Nuno Tavares Juve l’opzione per la fascia è passata al vaglio nelle scorse settimane! Gli aggiornamenti sul portoghese

Nuno Tavares, il promettente esterno portoghese, è diventato un nome caldo nel calciomercato della Juventus. Negli ultimi giorni, la dirigenza ha valutato attentamente la possibilità di portarlo a Torino come possibile sostituto di Andrea Cambiaso. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le strategie dei bianconeri per rinforzare la fascia.

Nuno Tavares Juve, l’opzione per la fascia è passata al vaglio nelle scorse settimane! Gli aggiornamenti sul portoghese e le possibili mosse. Tra gli esterni nel mirino del calciomercato Juve in vista di una potenziale e sempre più probabile sostituzione di Andrea Cambiaso (sulle sue tracce diversi club di Premier League) c’è anche Nuno Tavares. Come riportato questa mattina da Tuttosport il nome dell’esterno portoghese della Lazio è passato al vaglio del club bianconero: sarà riscattato dalla società capitolina ma potenzialmente potrebbe anche partire. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, l’opzione per la fascia è passata al vaglio nelle scorse settimane! Gli aggiornamenti sul portoghese

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mercato Juventus: occhi puntati in casa Lazio, quel big della rosa di Baroni può diventare un obiettivo concreto. Il nome

Come scrive juventusnews24.com: Mercato Juventus: occhi puntati in casa Lazio, quel big della rosa di Baroni può diventare un obiettivo concreto. Il nome in vista dell’estate Il mercato Juventus ha posato gli occhi in casa Lazio, lì ...

Calciomercato Juventus, obiettivo Nuno Tavares: Giuntoli potrebbe finanziarlo con questa cessione

Riporta jmania.it: Calciomercato Juventus, obiettivo Nuno Tavares: Giuntoli potrebbe finanziarlo con questa cessione. Le ultimissime notizie ...

La Juventus mette nel mirino Nuno Tavares per il dopo Cambiaso: il riscatto della Lazio e il prezzo di saldo

Si legge su msn.com: A volte i destini nel calcio si intrecciano senza preavviso, in quel confine sottile tra strategia e occasione. È il caso di Nuno Tavares, esterno portoghese dal talento irrequieto, che la Lazio ha de ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.