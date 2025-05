Nucleare nasce una newco tra Enel Leonardo e Ansaldo Energia

Enel, Leonardo e Ansaldo Energia hanno unito le forze per creare Nuclitalia, una nuova società destinata a rilanciare il nucleare in Italia. Con l’obiettivo di studiare tecnologie avanzate e analizzare le opportunità di mercato, Nuclitalia si propone di diventare un attore chiave nel panorama energetico nazionale. Enel detiene il 51% delle quote, mentre gli altri partner contribuiscono al progetto.

Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno formalizzato la costituzione di Nuclitalia, una newco che si occuperà del rilancio del nucleare in Italia attraverso lo studio di tecnologie avanzate e l’analisi delle opportunità di mercato nel settore. Le quote sono detenute per il 51 per cento da Enel, per il 39 per cento da Ansaldo Energia e per il 10 per cento da Leonardo. Il cda sarà composto da sette membri e presieduto da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano, mentre l’amministratore delegato sarà Luca Mastrantonio, responsabile dell’unità di Nuclear innovation di Enel. Completano il board altri cinque manager provenienti dalle aziende azioniste. Ferruccio Resta (Imagoeconomica). La newco selezionerà le soluzioni più promettenti del nuovo nucleare sostenbile. La società, si legge nella nota, «avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli Small modular reactor (Smr) raffreddati ad acqua». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nucleare, nasce una newco tra Enel, Leonardo e Ansaldo Energia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nucleare, nasce la Newco. Enel al 51% nomina l’ad. Resta (ex Polimi) presidente

msn.com scrive: Si chiamerà Nuclitalia la joint venture per studiare come sviluppare reattori nucleari di nuova generazione in Italia. E’ arrivata la sigla dell’accordo che vede scendere in campo assieme Enel, Ansald ...

Enel, Ansaldo e Leonardo insieme in Nuclitalia, la newco per la ricerca sul nuovo nucleare

Lo riporta informazione.it: La newco a guida Enel che dovrà aprire la strada al ritorno del nucleare in Italia è pronta a partire. Si chiama Nuclitalia, ha la forma giuridica di società a responsabilità… Leggi ...

Nucleare: nasce newco tra Enel, Leonardo e Ansaldo Energia, si chiama Nuclitalia (RCO)

Scrive borsaitaliana.it: Resta presidente, Mastrantonio a.d. Focus sui mini reattori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - Nasce la newco guidata da Enel per il rilancio del nucleare in Italia. Enel, Ansaldo Energia e Le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina, presa la centrale nucleare di Zaporizhzhia : Personale torturato da 4 giorni

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il pieno controllo delle forze armate russe. Lo ha annunciato la Guardia nazionale russa citata dall'agenzia Interfax.