Nucleare nasce Nuclitalia | la società di Enel Ansaldo Energia e Leonardo per ricerca e valutazione dei nuovi reattori

È ufficiale: il 14 maggio 2025 è stata fondata Nuclitalia, una nuova società creata da Enel, Ansaldo Energia e Leonardo. Questa iniziativa mira a condurre ricerche e valutazioni sui moderni reattori nucleari, aprendo la strada a tecnologie avanzate e opportunità nel settore del nucleare in Italia. Nuclitalia rappresenta un passo significativo verso un futuro energetico sostenibile.

Roma, 14 maggio 2025 - Nasce Nuclitalia, società che dovrà studiare tecnologie avanzate e analizzare le opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare in Italia. Enel, Ansaldo Energia e Leonardo si sono accordate per la costituzione della nuova società. Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono per il 51% di Enel, per il 39% di Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo, fa sapere una nota. Dopo la collaborazione firmata agli inizi di marzo tra Enel e Ansaldo Nucleare per esaminare e valutare nuove tecnologie e modelli di business per produrre energia dall'atomo, come i rettori innovativi small modular reactor (Smr) e gli advanced modular reactor (Amr), e la loro applicabilità industriale, ora con Nuclitalia, che avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, in particolare sugli Smr raffreddati ad acqua, si aggiunge anche Leonardo. 🔗Leggi su Quotidiano.net