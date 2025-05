Nucleare nasce Nuclitalia | Enel Ansaldo energia Leonardo insieme per la ricerca

Nasce Nuclitalia, un'iniziativa congiunta di Enel, Ansaldo Energia e Leonardo, finalizzata alla ricerca nel settore nucleare. Questa società si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie avanzate e sull'analisi delle opportunità di mercato, segnando un passo significativo nella marcia del Paese verso un'energia sostenibile e innovativa.

Sul nucleare continua la marcia del Paese. Nasce Nuclitalia: Enel, Ansaldo Energia, Leonardo lavoreranno insieme per la ricerca. E' stata così formalizzata la costituzione di Nuclitalia, società che si occuperà dello studio di tecnologie avanzate e dell'analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. Le quote del capitale di Nuclitalia (società a responsabilità limitata) sono detenute per il 51% da Enel (il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ), per il 39% da Ansaldo Energia (guidata da Fabrizio Fabbri ) e per il 10% da Leonardo (che ha come amministratore delegato Roberto Cingolani ). Nuclitalia avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli Small modular reactor (Smr) raffreddati ad acqua. Il processo includerà la definizione dei requisiti specifici per il nostro sistema Paese e la selezione delle soluzioni più promettenti sulla base di un' approfondita analisi tecnico-economica.