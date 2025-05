Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili secondo giorno

In questo secondo giorno della Novena a Santa Rita, avvocata dei casi impossibili, rivolgiamo le nostre preghiere a colei che ha saputo affrontare le sfide della vita con fede e determinazione. Santa Rita da Cascia, unica per il suo percorso di vita, interceda per noi nei momenti di difficoltà, donandoci speranza e conforto.

Preghiamo Santa Rita da Cascia, amata in tutto il mondo, per aver concesso grazie in situazioni davvero intricate e impossibili da risolvere umanamente parlando. FOTO Santa Rita da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da. L'articolo Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, secondo giorno proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it

Approfondimenti da altre fonti

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, secondo giorno

lalucedimaria.it scrive: Preghiamo questa grande Santa, amata in tutto il mondo, per aver concesso grazie in situazioni davvero intricate e impensabili da risolvere, umanamente parlando.

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, primo giorno

Lo riporta lalucedimaria.it: Affidiamo con questa novena all'intercessione di Santa Rita situazioni impossibili umanamente da risolvere: preghiera del primo giorno.

Santa Rita: al via la novena nella chiesa del centro storico, petali di rosa benedetti per i fedeli

Scrive salernotoday.it: Come è noto, la rosa è il simbolo per eccellenza di Santa Rita. Alla fine dei suoi giorni, malata e costretta a letto, Rita chiese a una sua cugina venuta in vista da Roccaporena, sua città d'origine, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non sono come Rita Dalla Chiesa! Katia Ricciarelli gela Alberto Matano

Katia Ricciarelli è sotto i riflettori per aver provocato una vera tempesta all'interno dello studio televisivo della trasmissione "La Vita in Diretta".