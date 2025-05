Novara | a lezione di cani retriever con i veterinari della clinica Ca' Zampa

Novara ospita un'interessante lezione sui cani retriever, curata dai veterinari della clinica Ca' Zampa. Scoprirai come accogliere al meglio un amico a quattro zampe, le caratteristiche dei Golden Retriever e strategie per migliorare la relazione con il tuo cane. Un'occasione imperdibile per ogni amante degli animali e futuro proprietario responsabile!

Come accogliere in casa nel modo più giusto l'amico a quattro zampe e come prendersene cura? Quali sono le caratteristiche del Golden Retriever, tra i cani più presenti nelle famiglie? Come migliorare la relazione con il proprio cane? A tutti questi interrogativi, e a molti altri, risponderanno.

