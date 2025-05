Nottingham Forest l’attaccante Awoniyi sbatte contro il palo rientra in campo e va in coma VIDEO

Durante il match tra Nottingham Forest e Leicester, l’attaccante Taiwo Awoniyi ha subito un brutto infortunio dopo aver colpito il palo in un tentativo di segnare. Il momento drammatico ha lasciato tutti in apprensione, con il giocatore che è successivamente riemerso da una condizione di coma. Ecco il video dell’incidente e gli sviluppi della situazione.

Durante il match tra Nottingham Forest e Leicester di domenica, l’attaccante della squadra di casa Taiwo Awoniyi si è scontrato con il palo dopo aver provato a segnare a porta vuota e la partita si è fermata per alcuni minuti affinché i medici lo soccorressero. Successivamente, il giocatore è rientrato in campo, ma ieri è stato ricoverato in ospedale e ora si trova in coma farmacologico. Awoniyi del Nottingham Forest in coma dopo uno scontro con il palo. Il Guardian riporta: Taiwo Awoniyi è stato messo in coma per recuperare dopo un intervento chirurgico addominale urgente. Il nigeriano si è sottoposto alle cure lunedì sera, dopo aver subito un grave infortunio domenica. Non ci sono ancora notizie sulle condizioni del 27enne, se sia in pericolo di vita o meno. Il Forest aveva dato per certo ieri pomeriggio che si stesse “riprendendo bene”. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nottingham Forest, l’attaccante Awoniyi sbatte contro il palo, rientra in campo e va in coma (VIDEO)

