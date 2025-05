Notte tranquilla nei Campi Flegrei Sciame sismico chiuso contati 49 terremoti

Notte di relativa calma nei Campi Flegrei dopo il forte terremoto di magnitudo 4.4 del 13 maggio. Nonostante uno sciame sismico che ha registrato 49 terremoti, solo alcune scosse di magnitudo intorno a 1.0 sono state avvertite, senza provocare danni. La situazione sembra stabilizzarsi, rassicurando gli abitanti della zona.

Dopo il forte terremoto di magnitudo 4.4 registrato nella giornata di ieri, martedì 13 maggio, la notte nell'area dei Campi Flegrei è trascorsa con relativa calma. Solo un paio di scosse di magnitudo intorno a 1.0 sono state avvertite, senza causare danni.

Terremoto Campi Flegrei, come è trascorsa la notte

Secondo italiaoggi.it: Un paio di scosse nella notte intorno a magnitudo 1.0 e la paura che non è mai andata via dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 del giorno precedente legato al fenomeno bradisismico. Tutto somm ...

Terremoti Campi Flegrei: «Sciame sismico chiuso, contati 49 terremoti»

Segnala msn.com: Un paio di scosse nella notte intorno a magnitudo 1.0, ancora la paura per l’evento bradisismico di magnitudo 4.4 del giorno precedente, ma la notte è stata tranquilla ...

Terremoto Campi Flegrei, 21 persone ospitate all'hub del Pala Trincone nella notte e 4 a quello di Bacoli

Segnala msn.com: Sono state ben 21 le persone ospitate al Pala Trincone di Monterusciello questa notte a cui gli operatori della Protezione Civile hanno dato assistenza. «Probabilmente il ...

