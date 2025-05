Notte Europea dei Musei apertura straordinaria del museo archeologico e del Castello di Manfredonia

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Archeologico e il Castello di Manfredonia offriranno un'apertura straordinaria. I visitatori potranno esplorare questi tesori culturali fino a tarda notte, godendo di un'esperienza unica tra arte e storia. Un'opportunità imperdibile per scoprire la bellezza e il patrimonio della Puglia.

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno le porte al pubblico prolungando eccezionalmente fino a tardi l'apertura. Oltre, quindi, ai consueti orari di ingresso, i luoghi d'arte della Direzione regionale Musei nazionali Puglia.

Sabato 17 maggio, torna la Notte Europea dei Musei

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa che si svolge contemporaneamente in tutto il Vecchio Continente con l'obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patri ...

Uffizi a 1 euro per la 'Notte Europea dei Musei': apertura serale fino alle 22

Ingresso per la Galleria degli Uffizi a 1 euro nella "Notte Europea dei Musei" sabato 17 maggio. Per l'occasione il museo effettuerà un'apertura ...

Torna la notte europea dei musei: aperture straordinarie serali sabato 17 maggio. Ingresso al costo simbolico di 1 euro

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno le porte al pubblico prolungando eccezionalmente fino a tardi l'apertura. Oltre, quindi, a ...

