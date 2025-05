notte europea dei musei 2025 sabato 17 maggio apertura straordinaria con visite guidate

Sabato 17 maggio 2025 si svolgerà la Notte Europea dei Musei, un evento imperdibile che prevede aperture straordinarie e visite guidate in numerosi musei. Questa iniziativa, supportata da enti prestigiosi come l'Unesco e il Consiglio d'Europa, celebra la cultura e promuove l'accesso gratuito alla bellezza dei patrimoni artistici.

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, promossa in Italia dal Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Musei, per offrire un'opportunità di rilancio e di promozione delle attività degli Istituti previste durante tutta la stagione estiva prevede l'apertura straordinaria serale di musei e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro, eccetto le gratuità previste per legge, Il Teatro Romano di Benevento, aperto per l'occasione in via straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.00), propone per la serata due visite guidate alle 20.00 e alle 21.00 della durata di circa un'ora, a cura di Ferdinando Creta, e le performance musicali del maestro di flauto Carlo Mazzarella.