Notte Europea dei Musei 2025 eventi e aperture straordinarie a prezzo ridotto nei musei genovesi

Sabato 17 maggio 2025, Genova si prepara a festeggiare la “Notte Europea dei Musei”. In questa serata straordinaria, i musei genovesi apriranno le loro porte a prezzo ridotto, offrendo eventi unici e iniziative speciali. Un'opportunità imperdibile per scoprire l'arte e la cultura di una delle città più affascinanti d'Europa, in un'atmosfera magica e coinvolgente.

Sabato 17 maggio torna l'appuntamento con la “Notte Europea dei Musei”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Notte Europea dei Musei” 2025, eventi e aperture straordinarie a prezzo ridotto nei musei genovesi

