Notte di sangue a San Sisto Tentano di investirlo con l’auto Poi lo massacrano | giovane grave

Nottata drammatica a San Sisto, dove un giovane è stato gravemente ferito dopo un'aggressione che ha visto tentar di investirlo con un'auto. Il violento inseguimento tra due veicoli si è trasformato in una macabra caccia all'uomo, culminando in un accoltellamento nel parcheggio di fronte al supermercato di via Albinoni. La situazione ha scosso l'intero quartiere.

Notte di sangue a San Sisto, tra i palazzi di via Albinoni, nel parcheggio di fronte al supermercato. E prima ancora per le vie del quartiere, dove due auto, secondo quanto ricostruito, si sono inseguite e poi speronate. Finché non è iniziata una caccia all’uomo che è culminata con l’ accoltellamento di un giovane, identificato per un 27enne tunisino. Ferito al volto e alle mani, ha riportato, tra l’altro, l’amputazione della falange di un dito, ora è ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita. Appena le condizioni di salute lo permetteranno sarà sentito dai carabinieri che indagano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, sull’episodio. Quello che, a tutti gli effetti, si sospetta possa essere stato un regolamento di conti forse legato allo spaccio di droga. 🔗Leggi su Lanazione.it