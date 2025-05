Notte dei musei aderisce anche il Griffo | accesso serale a solo un euro

Il Museo Archeologico Griffo di Agrigento partecipa alla "Notte dei Musei", l'iniziativa patrocinata da UNESCO e Consiglio d'Europa. In questa occasione, i visitatori potranno accedere al museo in orario serale al simbolico costo di un euro, per scoprire le meraviglie del patrimonio culturale italiano in un'atmosfera unica e suggestiva.

Anche il museo archeologico Griffo di Agrigento aderirà alla "Notte dei musei", l'iniziativa nazionale patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'International council of museums che vedrà la fruibilità in orari serali, al costo di un solo euro, di numerosi musei in tutta Italia.

