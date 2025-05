notte alcolica e violenta cugini nei guai

Una notte segnata da alcol e violenza ha riguardato due cugini italiani, di 29 e 36 anni, già noti alle forze dell'ordine. Arrestati dopo un inseguimento, sono accusati di aver aggredito un individuo e di aver fatto irruzione in un negozio. Gli eventi si sono svolti in una serata che si preannunciava tranquilla, ma che ha preso una piega drammatica.

Arrestati dopo un inseguimento due uomini, di 29 e 36 anni, italiani, già noti alle forze dell'ordine, per una serie di reati e per la dipendenza dall'alcol, responsabili di un'aggressione e di una spaccata ad un negozio. I due, che sono cugini, secondo quanto ricostruito, nella serata di lunedì hanno aggredito a Luino il dipendente di un supermercato di via XXV Aprile, lasciato a terra ferito e sanguinante Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sono subito arrivati i carabinieri che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato i due aggressori, portati in caserma. Rilasciati dopo gli accertamenti di rito, i due italiani non avevano ancora finito di creare problemi: hanno infatti mandato in frantumi la vetrina di un negozio e quindi asportato la cassa, bottino oltre 400 ero. Poco dopo sono stati intercettati e fermati, portati di nuovo in caserma hanno scatenato il caos con calci e pugni ai militari.