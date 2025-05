Notizie dal mondo ASviS | per un’Italia più sobria l’accettabilità sociale dell’alcol va ridotta

ASviS invita a riflettere sull'importanza di ridurre l'accettabilità sociale dell'alcol in Italia, evidenziando come il suo consumo rimanga in crescita nonostante la sua tossicità e cancerogenicità. Riproponiamo il contributo di Antonella Zisa, pubblicato il 2 maggio 2025, che analizza le norme culturali e gli interessi economici che influenzano questo fenomeno.

Riproponiamo il testo di Antonella Zisa della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 2 maggio 2025. È tossico e cancerogeno, eppure i suoi consumi aumentano. Norme culturali, interessi economici e carenze strutturali hanno avuto la meglio (finora) sulle politiche per la salute pubblica. Dall’Iss le indicazioni per cambiare scenario. Almeno 40 patologie sono totalmente attribuibili all’alcol e oltre 200 ne sono influenzate. Solo nel 2019 ha causato 2,6 milioni di decessi nel mondo. Prevenire e ridurre i danni causati dall’alcol, uno dei principali fattori di rischio per la salute globale, è un obiettivo dell’Agenda 2030 dell’Onu ( https:asvis.itl-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile ). L’Italia però mostra un quadro inadeguato per centrarlo: è al secondo posto per i maggiori aumenti di consumo di alcol in Europa, superando gli otto litri pro-capite nel 2020, registra comportamenti a rischio tra donne, giovani e over 65, più vulnerabili ai suoi effetti, e un’insufficiente presa in carico delle persone che necessitano di cure. 🔗Leggi su Ildenaro.it

