Nothing Phone 3 cambia marcia | in arrivo il primo vero flagship dell’azienda Costerà molto

Il Nothing Phone 3 segna un'importante evoluzione per l'azienda, promettendo di essere il suo primo vero flagship. Nonostante il prezzo elevato, l'attesa cresce, alimentata da un teaser che ha mostrato brevemente il dispositivo, seppur celato da un filtro pixel. Carl Pei assicura che questo smartphone rappresenterà un salto di qualità significativo.

In un video è stato mostrato anche brevemente, ma nascosto da un filtro pixel. Carl Pei ha detto che Phone (3) sarà il primo vero top di gamma di Nothing. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Nothing Phone (3) cambia marcia: in arrivo il primo vero flagship dell’azienda. Costerà molto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Carl Pei svela il prezzo di Nothing Phone (3): non vi piacerà

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Nothing Phone (3) punta in alto: confermato un netto aumento di prezzo per il nuovo flagship

Si legge su msn.com: Carl Pei annuncia che il prossimo smartphone Nothing arriverà quest'estate con materiali premium, prestazioni superiori e un prezzo vicino ai 1000 dollari.

Carl Pei porta brutte notizie: Nothing Phone (3) costerà di più dei precedenti

Da smartworld.it: Nothing Phone (3) è stato anticipato da Carl Pei: materiali premium, prestazioni da flagship e un prezzo decisamente più alto. Ecco cosa sappiamo.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alarm Phone : Bimba di 4 anni muore in mare in attesa dei soccorsi

Morta una bambina di 4 anni. Dopo giorni di attesa dei soccorsi, sulla barca in mezzo al mare, la bambina non ce l'ha fatta.