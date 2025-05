Nonnas la vera storia dietro il film Netflix

"Non" esplora la magia del legame tra generazioni, ispirato dalle ricette e dalle tradizioni delle nonne. Attraverso il profumo avvolgente della cucina, il film di Netflix ci guida in un viaggio emotivo, dove il cibo diventa un ponte tra passato e presente, e dove ogni piatto racconta storie di amore, famiglia e appartenenza.

C’è un profumo che sa di casa, di mani infarinate e di racconti passati tra una girata di sugo e una manciata di parmigiano. È il profumo della cucina della nonna – un luogo sacro dove il tempo rallenta, il cibo consola e l’amore si serve a tavola. E proprio da questo sentimento universale nasce Nonnas, il nuovo film Netflix disponibile dal 9 maggio. Un inno alle nonne del mondo, alle loro ricette senza dosi e ai ricordi che sanno di passato ma scaldano ancora il cuore. La vera storia dietro Nonnas. La trama del film affonda le radici in una storia vera, quella di Enoteca Maria, ristorante atipico nel cuore di Staten Island (NYC), fondato da Joe Scaravella. Dopo aver perso la madre e la nonna, Joe ha un’intuizione geniale: affidare la cucina del suo locale non a chef blasonati, ma a nonne di tutto il mondo. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - “Nonnas”, la vera storia dietro il film Netflix

