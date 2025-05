Non una semplice lamentela o un' impressione quanto un dato di fatto Come smettere di attirare sempre persone sbagliate?

Molti si chiedono: "Perché mi innamoro sempre della persona sbagliata?" Questa non è solo una lamentela, ma una realtà condivisa da molti. Esploriamo le dinamiche che ci portano ad attrarre relazioni poco salutari e cerchiamo di capire se si tratta di una mera percezione o di un dato di fatto concreto.

" "Perché mi innamoro sempre della persona sbagliata? ". È una frase sentita moltissime volte, soprattutto da chi è single da un po': la "capacità", di certo non tanto positiva, di attirare persone sbagliate in amore. Ma cosa c'è di vero in questa situazione? È soltanto una percezione oppure in effetti questa "dote" è più vera che mai e ci si rifugia troppo spesso nello stesso genere di persona? Attirare persone sbagliate: cosa c'è di vero?. «Molto spesso non si tratta solo di una percezione ma piuttosto di dinamiche profonde che ci appartengono, ma non per questo rappresentano l'unica possibilità di legame. Spesso capita di avere la sensazione di attrarre sempre le "persone sbagliate", succede perché possono esserci dei movimenti psicologici che agiscono inconsciamente.