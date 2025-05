Non succedeva da anni Eurovision l’annuncio arriva a fine serata e gli italiani saltano dal divano

Non succedeva da anni: l'annuncio è giunto a fine serata e gli italiani hanno saltato dal divano. La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, trasmessa su Rai Due, ha brillato per energia e spettacolo, regalando intensi momenti musicali e scenografici, seguendo la tradizione del celebre festival europeo della canzone. Sul palco si sono alternati i ...

È partita con grande energia e spettacolo la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2025, trasmessa ieri sera su Rai Due. La serata ha regalato momenti di grande intensità, sia musicale che scenografica, come da tradizione per il festival europeo della canzone. Sul palco si sono alternati i rappresentanti di quindici Paesi in gara, oltre a due delle cosiddette big five, Italia e Spagna, che, pur essendo già qualificate alla finale, hanno scelto di esibirsi per presentare in anteprima i propri brani al pubblico internazionale. Tra luci, coreografie spettacolari e una platea gremita e festante, la gara ha preso vita offrendo una panoramica variegata di stili musicali e identità culturali. Tra i momenti più attesi della serata, non sono mancati artisti capaci di polarizzare l’attenzione e infiammare il pubblico. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

