Non solo moschee Cisint ora punta i vaccini | Voglio i messaggi tra Pfizer e la von der Leyen

Cisint non si ferma alle moschee: ora dirige la sua attenzione sulla trasparenza dei vaccini. L'eurodeputata ed ex sindaca di Monfalcone chiede di ottenere i messaggi tra Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer. La richiesta mira a fare luce sui contratti per i vaccini anti Covid e sulla loro gestione.

La Cisint vuole copia dei messaggi tra la von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer. Il motivo è presto spiegato: dopo la crociata contro le moschee illegali, l'eurodeputata ed ex sindaca di Monfalcone vuole vederci chiaro nella trattativa sui contratti per i vaccini anti Covid.

Moschee non autorizzate, Cisint ora apre la "caccia": «Se i siti non sono regolari li chiuderemo»

Come scrive ilgazzettino.it: Garage, scantinati, capannoni industriali, ma anche marciapiedi e appartamenti in pieno centro città. Sono tutti luoghi che l’eurodeputata Anna Maria Cisint, europarlamentare della ...

Bimbi dell'asilo in moschea, Cisint: "Scelta agghiacciante e gravissima"

Riporta iltempo.it: «Io sono madre di figli ormai grandi. Ma le confesso che, se fossi stata la genitrice di uno di quei bimbi fatti inginocchiare dentro la ...

Bambini in gita alla moschea nel Trevigiano, polemica. La Lega: "Questa non è educazione"

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Bambini in gita alla moschea nel Trevigiano, polemica. La Lega: 'Questa non è educazione' ...

