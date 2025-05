Non solo barba e tatuaggi nel negozio spunta anche la droga | arrestato

Nel cuore di Piazza Ascoli, un salone di bellezza si trasforma in un luogo inquietante. Oltre a rasoi e oli per barba, gli agenti hanno scoperto droga nascosta nei cassetti. L’arresto di un sospetto ha sollevato interrogativi su una barberia che, dietro l'apparenza di un semplice negozio, nascondeva un'attività illecita.

Tra un'acconciatura, un taglio e un tatuaggio, sembra si occupasse anche di altro. Insieme alle lamette e alla schiuma da barba i poliziotti, nei cassetti degli armadietti del salone, hanno trovato anche la droga. Droga in una barberia in piazza Ascoli La perquisizione nell'attività in. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Non solo barba e tatuaggi, nel negozio spunta anche la droga: arrestato

