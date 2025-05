Non più solo alloggi Su Airbnb arrivano pasti pronti e chef personali

Airbnb si evolve e va oltre gli affitti: ora offre pasti pronti e chef personali per arricchire l'esperienza dei suoi utenti. Con questa innovazione, la piattaforma californiana si prepara a lanciare un ecosistema di servizi a domicilio, con un focus particolare sul food, trasformando il modo in cui turisti e locali vivono la gastronomia.

© Gamberorosso.it - Non più solo alloggi. Su Airbnb arrivano pasti pronti e chef personali

