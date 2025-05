Non ho esitato un attimo | parla il carabiniere reggino Fascì che ha salvato una donna

Lorenzo Fascì, carabiniere reggino di 28 anni, racconta il suo istinto eroico nel salvare una donna in pericolo. Con voce calma e determinata, esprime il suo dovere di servire lo Stato, sottolineando come il suo intervento sia stato un atto naturale, privo di esitazioni, in nome della sicurezza e della vita altrui.

"Quando ho visto quella donna in pericolo di vita, non ho esitato un attimo. Sono intervenuto d’istinto. Ho fatto semplicemente ciò che andava fatto". A parlare con la voce calma e composta di chi ha scelto di servire lo Stato ogni giorno, è Lorenzo Fascì, 28 anni, carabiniere scelto originario. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Non ho esitato un attimo": parla il carabiniere reggino Fascì che ha salvato una donna

Cosa riportano altre fonti

Carabiniere eroe salva donna in bilico sul cavalcavia: “Le ho detto che la vita è un dono prezioso”

Lo riporta milano.repubblica.it: Bergamo, il militare era fuori servizio: ha scavalcato la recinzione e ha bloccato il tentativo di suicidio. Il plauso social della premier Meloni ...

Umberto Smaila: «Ho scritto "E' tutto un attimo" per Anna Oxa. A Sanremo non c'erano pezzi forti. Olly ha smontato il carrozzone del Festival»

Da msn.com: Umberto aveva già detto che Giorgia non sarebbe riuscita a vincere ... la canzone di Anna Oxa “È tutto un attimo”, neil 1986. «Per il Festival ho scritto solo quella e mi è bastato ...