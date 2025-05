Non esiste Pierluigi Diaco e Monica Setta è scontro | Rai in imbarazzo coinvolte due vip della tv

Tensione e polemiche in Rai: Pierluigi Diaco e Monica Setta, illustri volti della televisione pubblica, si trovano al centro di un clamoroso scontro. Questa situazione delicata riaccende i riflettori su dinamiche interne già note, mettendo in evidenza le difficoltà di convivenza tra i protagonisti del piccolo schermo. Cosa sta accadendo realmente tra i due?

Situazione molto delicata in casa Rai. Due dei principali conduttori dell’azienda statale starebbero avendo problemi di non poco conto e non è la prima volta che accade una cosa del genere. Parliamo di Pierluigi Diaco e Monica Setta, che stando alle ultime indiscrezioni starebbero vivendo momenti di enorme tensione. Proprio Pierluigi Diaco sarebbe molto infastidito da Monica Setta e dalla decisione che vorrebbe prendere la collega. Infatti, nel mezzo della discussione sarebbero finite anche due protagoniste del mondo dello spettacolo, le quali potrebbero adesso trovarsi in una situazione più che imbarazzante. Leggi anche: “I miei legali.”. Monica Setta, avvocati di mezzo a causa dell’imitazione Pielruigi Diaco e Monica Setta, alta tensione tra loro in Rai: il motivo. Grazie al settimanale Chi e in particolare ad un articolo scritto dal giornalista Giuseppe Candela, si è ricostruito tutto quanto sarebbe successo tra Pierluigi Diaco e Monica Setta. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

