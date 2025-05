Non è cambiato nulla ma Palladino resta in bilico | 3 nomi per la panchina della Fiorentina

La situazione in casa Fiorentina rimane incerta, con l'allenatore Palladino in bilico dopo la sconfitta. Il DG Alessandro Ferrari ha confermato che non ci sono cambiamenti. Intanto, si fanno strada tre nomi per la sostituzione, tra cui spicca Sarri. Ecco chi potrebbe approdare sulla panchina viola.

Sarri e non solo, ecco chi potrebbe approdare a Firenze al posto dell’ex tecnico del Monza. Le parole del Dg viola Ferrari dopo l’assemblea di Lega “Non è cambiato nulla”. Così il Dg della Fiorentina Alessandro Ferrari a margine dell’assemblea di Lega e in merito alle dure parole di Pradè dopo il ko in casa del Venezia, parole che sembravano tutte indirizzate a mister Palladino. Fiorentina, futuro Palladino: parla il Dg Ferrari – Calciomercato.it “Dopo una sconfitta a Venezia, è normale che un direttore sportivo dica ‘faremo delle analisi sulle cose che non hanno funzionato’. Non mi sembra qualcosa di trascendentale, anzi, è necessario – ha aggiunto Ferrari – Quindi Palladino resta? Ci abbiamo parlato una settimana prima, prima ancora della gara con il Betis – ha risposto il Dg viola – Non è cambiato nulla e, quindi, non c’è niente da dire. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Non è cambiato nulla”, ma Palladino resta in bilico: 3 nomi per la panchina della Fiorentina

