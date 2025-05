Non da sue notizie ormai da ieri; l’allarme della famiglia e degli amici di Olimpia 37 anni Ricerche in tutto il Lazio

Olimpia Pascu, 37 anni, è scomparsa nella zona di Zagarolo ieri pomeriggio dopo un breve scambio di messaggi con il suo partner. La sua famiglia e gli amici hanno lanciato l'allerta, avviando ricerche in tutto il Lazio. La comunità è in ansia per il suo ritorno, mentre le autorità intensificano le operazioni di ricerca.

Olimpia Pascu, 37 anni, è scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo un breve scambio di messaggi con il suo partner. La donna si trovava nei pressi della stazione di Zagarolo, quando ha interrotto ogni comunicazione e non ha fatto ritorno a casa. Al momento della scomparsa, Olimpia indossava un pigiamino rosso e aveva i capelli castano-ramato. La donna è alta circa 1,57 metri e pesa 75 kg, con occhi marroni. Le Ricerche e l'Appello. La famiglia e gli amici sono fortemente preoccupati per la sua scomparsa e hanno lanciato un appello pubblico attraverso l'Associazione Penelope, che si occupa di casi di persone scomparse. La donna potrebbe trovarsi in una situazione di vulnerabilità, e sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Chiunque abbia avvistato Olimpia o abbia informazioni utili alla sua localizzazione è pregato di contattare immediatamente il numero 3396514799 dell'Associazione Penelope, o di chiamare il 112.

