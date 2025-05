Non ci fermiamo Casapound in piazza per la ’remigrazione’ conferma il corteo

Casapound Italia ribadisce la propria posizione e conferma il corteo "Defend Europe" a Spezia, a favore della remigrazione dei clandestini. Nonostante il divieto di manifestare in piazza Brin, il movimento incalza: "Nessun passo indietro". La manifestazione si svolgerà sabato, sottolineando l'impegno di fronte alle sfide attuali.

Nessun passo indietro. La manifestazione si farà. Casapound Italia conferma l’organizzazione della manifestazione “Defend Europe“ in programma sabato a Spezia che ha come messaggio quello della remigrazione dei clandestini. Dopo la comunicazione del divieto di manifestare in piazza Brin sede inizialmente proposta, l’iniziativa si sposterà in piazza Garibaldi. La piazza sarà il punto di ritrovo, nelle prossime ore anche in accordo con i rappresentanti locali del movimento e una volta ottenute le autorizzazioni verrà deciso se il corteo si muoverà in qualche direzione. Tenendo presente che a poca distanza partirà il corteo organizzato dal Comitato unitario della Resistenza che ha previsto l’appuntamento al parco 2 Giugno per poi sfilare fino a piazza Europa. All’iniziativa hanno aderito sindacati, partiti, associazioni e cittadini. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non ci fermiamo". Casapound in piazza per la ’remigrazione’ conferma il corteo

