Non c’è pace il ciclone torna in Italia | in questa data sarà difficile uscire

Un nuovo ciclone si prepara a colpire l'Italia, portando con sé maltempo e instabilità. I prossimi giorni si prospettano complicati, rendendo difficile uscire e godere della bellezza primaverile. Mentre maggio prometteva un'inversione stagionale, la realtà meteorologica riserva sfide inaspettate e un ritorno di condizioni avverse su tutto il territorio nazionale.

