Non bevete bibite in lattina: l'esperto avverte dei potenziali pericoli per la salute, anche per bevande apparentemente innocue come acqua frizzante e birra artigianale. Franco Berrino, rinomato medico ed epidemiologo, ha condiviso le sue preoccupazioni durante il podcast Pianeta B12, svelando ragioni per cui sarebbe meglio evitarle. Scoprite di più.

Le bibite in lattina, anche quelle apparentemente innocue come l’acqua frizzante o la birra artigianale, nascondono un rischio per la salute. A lanciare l’allarme è il noto medico ed epidemiologo Franco Berrino, ospite della nuova puntata del podcast Pianeta B12, dove ha spiegato perché sarebbe meglio evitare le bevande in contenitori metallici. Franco Berrino è stato direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ed è oggi considerato uno dei massimi esperti italiani in prevenzione, alimentazione e salute integrata. Da anni promuove uno stile di vita sano basato su cibo naturale, attività fisica e consapevolezza. Le sue opinioni sono ascoltate da medici, nutrizionisti e cittadini attenti al benessere. Durante l’intervista, Berrino ha chiarito il problema. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non bevete bibite in lattina”. L’esperto rivela: “Ecco quali sono i pericoli”

