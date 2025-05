Non aveva diffamato Casapound Assolto in Appello Lucio Billwiller

Lucio Billwiller è stato assolto in appello dall'accusa di diffamazione nei confronti di CasaPound. La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la decisione del giudice Barbara Bondi Ciutti, che nel maggio 2022 aveva dichiarato l'insussistenza del fatto, riguardante un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associazione Nazionale Partigiani.

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti che a maggio 2022 ha assolto "perché il fatto non sussiste" Lucio Billwiller, finito sotto processo con l’accusa di aver pubblicato sulla pagina Facebook dell’ Associazione Nazionale Partigiani un post diffamatorio nei confronti di Casapound. A denunciarlo era stato Gianluca Iannone, legale rappresentante di Casapound Italia, che aveva ritenuto diffamatorio il commento dell’Anpi in favore del professor Lorenzo Rossi esprimendo "solidarietà al consigliere comunale vittima di un vile agguato da parte di coraggiosi militanti di Casapound". Nel processo di primo grado ad Ascoli il pubblico ministero in udienza Michele Rago ha chiesto l’assoluzione di Billwiller, così come il suo legale, avvocato Mauro Gionni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non aveva diffamato Casapound. Assolto in Appello Lucio Billwiller

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non aveva diffamato Casapound. Assolto in Appello Lucio Billwiller

Scrive ilrestodelcarlino.it: La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti che a maggio 2022 ha assolto "perché il fatto non sussiste ... legale rappresentante di ...

Assaltò il banchetto di CasaPound, revocato il foglio di via. Il Tar: «Studente di Infermieristica, deve poter effettuare il tirocinio»

Secondo ilgazzettino.it: PADOVA - È accusato di aver contribuito ad assaltare il banchetto di Casapound in Prato della Valle lo scorso 15 febbraio, tanto da aver ricevuto il foglio di via per 4 anni da Padova.

CasaPound conferma la manifestazione alla Spezia, cambia solo la piazza

genova.repubblica.it scrive: Il 17 maggio si terrà in piazza Garibaldi dopo lo stop a piazza Brin, parte la contro-manifestazione, si preannuncia una giornata di tensione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Suicidio Cosenza: Responsabile Vaccinazione Covid Lucio Marocco Si è Tolto La Vita

Lucio Marrocco si è suicidato: era il responsabile della vaccinazione anti covid-19 sul personale ospedaliero.