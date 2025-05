nomine dipartimenti giustizia de michele verso la guida del dap

Il Ministero della Giustizia è pronto a definire una fase di incertezza con nuove nomine ai vertici dei dipartimenti. Tra le decisioni attese, spicca l'assegnazione della guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a Stefano Carmine De Michele, un passo significativo per garantire stabilità e rinnovamento nel settore della giustizia.

Il ministero della Giustizia si appresta a chiudere una lunga fase di incertezza con un pacchetto di nomine ai vertici dei suoi principali dipartimenti. Secondo fonti istituzionali, la guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dovrebbe essere affidata a Stefano Carmine De Michele, attuale direttore generale per le risorse materiali e le tecnologie presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. A lui subentrerebbe, alla direzione del Dog, Lina Di Domenico, oggi in servizio come facente funzione proprio al Dap. Antonia Giammaria, invece, attuale capo dell'area affari generali, sarebbe destinata a prendere la guida del Dag. La macchina delle nomine, rallentata mesi fa da un errore procedurale nella comunicazione al Quirinale riguardante Di Domenico, sembra ora essersi rimessa in moto: il nome di De Michele è già stato comunicato alla Presidenza della Repubblica, che avrebbe concesso il nulla osta necessario per proseguire.