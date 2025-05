Noi siamo Tevere giornata di cura e valorizzazione a Scalo de Pinedo

Sabato 17 maggio debutta "Noi siamo Tevere", una giornata dedicata alla cura e valorizzazione di Scalo de Pinedo. Promossa da Tevere Day APS, con il supporto di Roma Capitale, Ministero dell’Ambiente e Regione Lazio, questa campagna di volontariato attivo coinvolge numerosi partner per rendere il nostro territorio più bello e sostenibile. Unisciti a noi!

Sabato 17 maggio prende ufficialmente il via "Noi siamo Tevere", la nuova campagna sociale di volontariato attivo promossa da Tevere Day APS, con il sostegno di Roma Capitale, Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio e numerosi partner ambientali, culturali e istituzionali. Il primo appuntamento. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Noi siamo Tevere", giornata di cura e valorizzazione a Scalo de Pinedo

